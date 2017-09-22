Дайджест
Власти Лондона не продлили лицензию Uber
22 сентябрь 2017 (17:32)
Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности. Об этом сообщает «Прайм».
В TfL считают, что «подход и поведение Uber демонстрируют отсутствие корпоративной ответственности в связи с рядом проблем, которые могут иметь последствия для общественной безопасности».
«TfL пришла к выводу, что Uber London Limited не соответствует и не имеет права на получение лицензии», — говорится в заявлении.
Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители Uber не проходят соответствующую проверку перед наймом частной компанией.
Мэр Лондона Садик Хан поддержал принятое решение.
«Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильным продлевать лицензию Uber, если есть хоть какой-то риск угрозы для безопасности лондонцев».
В TfL считают, что «подход и поведение Uber демонстрируют отсутствие корпоративной ответственности в связи с рядом проблем, которые могут иметь последствия для общественной безопасности».
«TfL пришла к выводу, что Uber London Limited не соответствует и не имеет права на получение лицензии», — говорится в заявлении.
Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители Uber не проходят соответствующую проверку перед наймом частной компанией.
Мэр Лондона Садик Хан поддержал принятое решение.
«Я полностью поддерживаю решение TfL. Было бы неправильным продлевать лицензию Uber, если есть хоть какой-то риск угрозы для безопасности лондонцев».
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