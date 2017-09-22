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В России решили зарегистрировать товарный знак «Сделано в тюрьме»
22 сентябрь 2017 (17:31)
В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме». Об этом сообщает Lenta.ru.
Заявка была подана предприятием «Калужское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», — отмечается в документе.
Агентство напоминает, что в Италии под брендом Made in jail («Сделано в тюрьме») с 1980-х выпускают одежду (например, футболки, в том числе детские). Идея принадлежит бывшим заключенным тюрьмы в Риме.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужское» зарегистрировано в качестве юридического лица в 1994 году. Занимается организацией обеспечения продуктами и товарами первой необходимости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы 35 регионов страны.
Эта деятельность осуществляется через магазины, находящиеся на территории пенитенциарных учреждений, а также через интернет-магазин. Одной из приоритетных задач ФГУП является реализация продукции, изготовленной в системе ФСИН.
В ноябре 2016-го в федеральной службе рассказали, что ФСИН входит в число ведущих отечественных товаропроизводителей. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей.
Заявка была подана предприятием «Калужское» Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», — отмечается в документе.
Агентство напоминает, что в Италии под брендом Made in jail («Сделано в тюрьме») с 1980-х выпускают одежду (например, футболки, в том числе детские). Идея принадлежит бывшим заключенным тюрьмы в Риме.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужское» зарегистрировано в качестве юридического лица в 1994 году. Занимается организацией обеспечения продуктами и товарами первой необходимости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы 35 регионов страны.
Эта деятельность осуществляется через магазины, находящиеся на территории пенитенциарных учреждений, а также через интернет-магазин. Одной из приоритетных задач ФГУП является реализация продукции, изготовленной в системе ФСИН.
В ноябре 2016-го в федеральной службе рассказали, что ФСИН входит в число ведущих отечественных товаропроизводителей. В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей.
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