Дайджест

Праправнучка Матильды Кшесинской вошла в балетную труппу Большого театра

В пресс-службе Большого театра сообщили о поступлении в балетную труппу праправнучки балерины Матильды Кшесинской, выпускницы академии русского балета им. Вагановой Элеоноры Севенард. Об этом сообщает РИА «Новости».



Э.Севенард участвовала в спектаклях Мариинского театра, гастролях театра в Литве и Японии, а также в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.



Э.Севенард является обладательницей I премии Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева, а также лауреатом общероссийского конкурса Минкультуры «Молодые дарования России».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: