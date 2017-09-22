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Праправнучка Матильды Кшесинской вошла в балетную труппу Большого театра
22 сентябрь 2017 (17:31)
В пресс-службе Большого театра сообщили о поступлении в балетную труппу праправнучки балерины Матильды Кшесинской, выпускницы академии русского балета им. Вагановой Элеоноры Севенард. Об этом сообщает РИА «Новости».
Э.Севенард участвовала в спектаклях Мариинского театра, гастролях театра в Литве и Японии, а также в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.
Э.Севенард является обладательницей I премии Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева, а также лауреатом общероссийского конкурса Минкультуры «Молодые дарования России».
Э.Севенард участвовала в спектаклях Мариинского театра, гастролях театра в Литве и Японии, а также в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала балетных школ ХХI века в Париже.
Э.Севенард является обладательницей I премии Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева, а также лауреатом общероссийского конкурса Минкультуры «Молодые дарования России».
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