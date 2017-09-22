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В Екатеринбурге с 22 сентября закроют улицу Посадскую

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Екатеринбурге с 22 сентября 2017 года перекроют улицу Посадскую на участке от Репина до Гурзуфской, сообщает официальный портал города.



Закрытие движения связано с проведением ремонтных работ на тепловой сети. Улица будет перекрыта до 25 сентября.



Ранее, 20 сентября 2017 года в Екатеринбурге ограничили движение по Макаровскому мосту, что привело к серьезному ухудшению ситуации на дорогах. С 7 октября транспортное движение по Макаровскому мосту будет полностью перекрыто.

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