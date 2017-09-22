«СвердНИИхиммаш» работает на «Прорыв»

Уральское предприятие АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило поставку оборудования участка сборки и герметизации тепловыделяющих элементов комплекса производственных линий модуля фабрикации и рефабрикации смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП). Работы ведутся в рамках проектного направления «Прорыв», реализуемого на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, Томская область). Сумма контракта составила 148 млн руб.Напомним, «Прорыв» — один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими учеными и специалистами ГК «Росатом». Он направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов. В рамках проекта АО «СвердНИИхиммаш» создает оборудование по производству смешанного нитридного уран-плутониевого топлива и переработке отработавшего топлива.В рамках исполнения контракта «СвердНИИхиммаш» разработал техническое задание, совместно с контрагентами сформировал рабочую конструкторскую документацию, изготовил и поставил участок сборки и герметизации тепловыделяющих элементов.Оборудование участка предназначено для сборки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) с таблеточным СНУП-топливом, герметизации и первичного контроля качества выполненных операций. В боксах и модулях, входящих в состав участка, производится сборка труб, топлива и технологических компонентов в ТВЭЛы, а также их герметизация методом сварки. Оборудование имеет автоматизированный, непрерывной режим работы, обеспечивает ядернобезопасную эксплуатацию и защиту персонала от ионизирующего излучения.«Эта отгрузка продолжает серию поставок нестандартизированного оборудования по проекту «Прорыв». Идет поступательная работа по созданию и отгрузке работоспособного, качественного, удовлетворяющего требованиям заказчика оборудования для создания функционирующей линии производства нитридного топлива», — отметил руководитель проектного офиса «МФР ПЯТЦ» Павел Шкурин.Напомним, в рамках того же проекта в августе «СвердНИИхиммаш» завершил поставку уникального оборудования участка карботермического синтеза производственных линий СНУП-топлива. Оборудование будет работать в составе комплекса, предназначенного для изготовления тепловыделяющих сборок на площадке опытно-демонстрационного энергетического комплекса СХК.«СвердНИИхиммаш» разработал техническое задание, изготовил и поставил комплекс оборудования участка карботермического синтеза. Участок включает в себя шесть высокотемпературных печей, боксы, камеры, транспортные и другие обеспечивающие системы. Поставленное оборудование предназначено для карботермического синтеза нитридов урана и плутония из соответствующих оксидов с добавлением углерода. Оборудование участка имеет полную автоматизацию технологического процесса, набор технических блокировок и ограничений, обеспечивающих ядернобезопасную эксплуатацию и ремонтопригодность оборудования в условиях повышенного уровня ионизирующих излучений.«Поставленное нами оборудование для фабрикации нитридного топлива не имеет аналогов в мире и является одним из основных в составе будущего завода по изготовлению СНУП-топлива. Специалистами института в кооперации с коллегами из предприятий атомной отрасли проведена большая научно-исследовательская и конструкторская работа, результатом которой стала техническая возможность производства СНУП-топлива для замкнутого ядерного топливного цикла», — пояснил заместитель генерального директора — руководитель проекта «МФР ПЯТЦ» Юрий Чамовских.Отметим, что АО «СвердНИИхиммаш», имея собственные научно-экспериментальную, конструкторскую и машиностроительную базы, разрабатывает и изготовливает наукоемкое, высокотехнологичное оборудование для приоритетных проектов ГК «Росатом». Сегодня такая деятельность предприятия особенно актуальна с учетом потребности отрасли в импортозамещении.