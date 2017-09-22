Статьи
Кальянные поделили клиентуру
22 сентябрь 2017 (16:55)
Сегодня Екатеринбург переживает настоящий кальянный бум. Количество заведений, предоставляющих услуги кальянщиков, в городе увеличивается, растет и их разнообразие. Курение из экзотического и достаточно дорогого удовольствия превращается в массовое, осваивая все более низкие ценовые сегменты.
Параллельно наблюдается постепенное снижение среднего чека на кальян. Если еще несколько лет назад он колебался в районе от 1 тыс. 200 руб. до 500 руб., то теперь можно найти заведения, предоставляющие эту услуг по 300 руб. и даже еще дешевле. Как правило, такими расценками могут похвастаться специализированные кальянные, которые не предоставляют никаких других услуг, кроме курения, и рассчитаны на молодую и невзыскательную аудиторию.
Подобные заведения называют дисконт-кальянными. Для своих посетителей они также предлагают настольные игры, приставки. В скромном меню присутствуют чай, молочные коктейли и снеки. В силу того, что у таких предприятий обычно отсутствует лицензия на алкоголь, посетителям позволено приносить свои напитки, уплачивая лишь «пробковый сбор».
«Подобные условия полностью устраивают наших клиентов, большинство из которых — студенты. Сегодня заведения подобного формата пользуются большой популярностью у данного контингента потребителей в первую очередь за счет доступности», — рассказал представитель одной из дисконт-кальянных Екатеринбурга.
В то же время популяризация подобного рода компаний привила к тому, что более дорогим ресторанам и кафе пришлось снижать ценник на кальяны, чтобы удержать потребителя. Более того, в некоторых из них, для которых кальян всегда был дополнением к еде, идет отказ от него, так как содержание специализированного профессионального кальянщика просто перестает окупаться.
Между тем рост числа заведений приводит к усилению конкурентной борьбы. В результате на протяжении последних лет даже в центре Екатеринбурга прекратили свою работу или сменили владельцев ряд старых кальянных «с именем», которые не смогли выдержать давления со стороны «демпинговых» проектов, не вкладывающихся ни в антураж, ни в дополнительные сервисы, а зачастую и в обучение персонала.
Впрочем, представители ресторанного бизнеса отмечают, что спрос на кальяны растет столь же быстрыми темпами, что и предложение. Появление дешевых кальянных приводит к расслоению потребителей и совсем не означает исчезновения любителей дорогих услуг. В результате многие заведения, специализирующиеся на дорогих кальянах, продолжают работать и даже расширять клиентскую базу.
«Спрос на паровые коктейли сейчас хороший. В наших заведениях стоимость кальяна уже долгое время не менялась и составляет в среднем 1 тыс. руб. Мы не ожидаем перетока наших клиентов в более дешевые кальянные в силу того, что у нас разные категории посетителей. Те, кто приходит в ресторан и заказывает паровой коктейль, не пойдет в дисконт-заведение ради одного того, чтобы просто покурить. Кальян — это сопровождающий атрибут вечера, не являющийся самодостаточным поводом куда-то пойти. Раньше люди очень много выпивали, а сейчас они начинают меньше употреблять алкоголь и чаще заказывать кальян. Поэтому спрос на них вряд ли в ближайшее время будет снижаться», — считает операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин.
Подобную тенденцию отмечают и в других заведениях Екатеринбурга.
«Дешевые кальянные посещает в большинстве своем молодежь, которая не пойдет в более дорогие заведения. Студентов не особо волнует качество предоставляемой услуги, их больше интересует цена. Спрос на паровые коктейли среди наших клиентов — более обеспеченных и взрослых людей — сохраняется на протяжении последних 2-3 лет на одном уровне», — рассказали в центре паровых коктейлей «НеЧайная».
Сегмент кальянов в Екатеринбурге стал одним из немногих, где, несмотря на повсеместное падение, фиксируется рост предложений. В попытке сократить расходы свердловчане ищут более доступные способы отдыха, в результате чего в городе за последний год открылось большое количество дисконт-кальянных. Однако это, по мнению участников рынка, имеет исключительно положительный эффект, так как ведет к росту рынка, при этом не создавая дополнительной конкуренции более дорогим заведения, которые ориентированы на совершенно другую категорию клиентов.
Параллельно наблюдается постепенное снижение среднего чека на кальян. Если еще несколько лет назад он колебался в районе от 1 тыс. 200 руб. до 500 руб., то теперь можно найти заведения, предоставляющие эту услуг по 300 руб. и даже еще дешевле. Как правило, такими расценками могут похвастаться специализированные кальянные, которые не предоставляют никаких других услуг, кроме курения, и рассчитаны на молодую и невзыскательную аудиторию.
Подобные заведения называют дисконт-кальянными. Для своих посетителей они также предлагают настольные игры, приставки. В скромном меню присутствуют чай, молочные коктейли и снеки. В силу того, что у таких предприятий обычно отсутствует лицензия на алкоголь, посетителям позволено приносить свои напитки, уплачивая лишь «пробковый сбор».
«Подобные условия полностью устраивают наших клиентов, большинство из которых — студенты. Сегодня заведения подобного формата пользуются большой популярностью у данного контингента потребителей в первую очередь за счет доступности», — рассказал представитель одной из дисконт-кальянных Екатеринбурга.
В то же время популяризация подобного рода компаний привила к тому, что более дорогим ресторанам и кафе пришлось снижать ценник на кальяны, чтобы удержать потребителя. Более того, в некоторых из них, для которых кальян всегда был дополнением к еде, идет отказ от него, так как содержание специализированного профессионального кальянщика просто перестает окупаться.
Между тем рост числа заведений приводит к усилению конкурентной борьбы. В результате на протяжении последних лет даже в центре Екатеринбурга прекратили свою работу или сменили владельцев ряд старых кальянных «с именем», которые не смогли выдержать давления со стороны «демпинговых» проектов, не вкладывающихся ни в антураж, ни в дополнительные сервисы, а зачастую и в обучение персонала.
Впрочем, представители ресторанного бизнеса отмечают, что спрос на кальяны растет столь же быстрыми темпами, что и предложение. Появление дешевых кальянных приводит к расслоению потребителей и совсем не означает исчезновения любителей дорогих услуг. В результате многие заведения, специализирующиеся на дорогих кальянах, продолжают работать и даже расширять клиентскую базу.
«Спрос на паровые коктейли сейчас хороший. В наших заведениях стоимость кальяна уже долгое время не менялась и составляет в среднем 1 тыс. руб. Мы не ожидаем перетока наших клиентов в более дешевые кальянные в силу того, что у нас разные категории посетителей. Те, кто приходит в ресторан и заказывает паровой коктейль, не пойдет в дисконт-заведение ради одного того, чтобы просто покурить. Кальян — это сопровождающий атрибут вечера, не являющийся самодостаточным поводом куда-то пойти. Раньше люди очень много выпивали, а сейчас они начинают меньше употреблять алкоголь и чаще заказывать кальян. Поэтому спрос на них вряд ли в ближайшее время будет снижаться», — считает операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин.
Подобную тенденцию отмечают и в других заведениях Екатеринбурга.
«Дешевые кальянные посещает в большинстве своем молодежь, которая не пойдет в более дорогие заведения. Студентов не особо волнует качество предоставляемой услуги, их больше интересует цена. Спрос на паровые коктейли среди наших клиентов — более обеспеченных и взрослых людей — сохраняется на протяжении последних 2-3 лет на одном уровне», — рассказали в центре паровых коктейлей «НеЧайная».
Сегмент кальянов в Екатеринбурге стал одним из немногих, где, несмотря на повсеместное падение, фиксируется рост предложений. В попытке сократить расходы свердловчане ищут более доступные способы отдыха, в результате чего в городе за последний год открылось большое количество дисконт-кальянных. Однако это, по мнению участников рынка, имеет исключительно положительный эффект, так как ведет к росту рынка, при этом не создавая дополнительной конкуренции более дорогим заведения, которые ориентированы на совершенно другую категорию клиентов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Кальянные Екатеринбурга: хаос на рынке
- Рестораны Екатеринбурга отказываются от кальянов
- Удар по общепиту: «Еще пить нужно запретить»
- Безникотиновая диета: екатеринбургские кальян-бары потеряли почти половину клиентов
- Дым без табака: кальянные Екатеринбурга потеряли почти половину клиентов
Loading...