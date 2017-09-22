Кальянные поделили клиентуру

Сегодня Екатеринбург переживает настоящий кальянный бум. Количество заведений, предоставляющих услуги кальянщиков, в городе увеличивается, растет и их разнообразие. Курение из экзотического и достаточно дорогого удовольствия превращается в массовое, осваивая все более низкие ценовые сегменты.Параллельно наблюдается постепенное снижение среднего чека на кальян. Если еще несколько лет назад он колебался в районе от 1 тыс. 200 руб. до 500 руб., то теперь можно найти заведения, предоставляющие эту услуг по 300 руб. и даже еще дешевле. Как правило, такими расценками могут похвастаться специализированные кальянные, которые не предоставляют никаких других услуг, кроме курения, и рассчитаны на молодую и невзыскательную аудиторию.Подобные заведения называют дисконт-кальянными. Для своих посетителей они также предлагают настольные игры, приставки. В скромном меню присутствуют чай, молочные коктейли и снеки. В силу того, что у таких предприятий обычно отсутствует лицензия на алкоголь, посетителям позволено приносить свои напитки, уплачивая лишь «пробковый сбор».«Подобные условия полностью устраивают наших клиентов, большинство из которых — студенты. Сегодня заведения подобного формата пользуются большой популярностью у данного контингента потребителей в первую очередь за счет доступности», — рассказал представитель одной из дисконт-кальянных Екатеринбурга.В то же время популяризация подобного рода компаний привила к тому, что более дорогим ресторанам и кафе пришлось снижать ценник на кальяны, чтобы удержать потребителя. Более того, в некоторых из них, для которых кальян всегда был дополнением к еде, идет отказ от него, так как содержание специализированного профессионального кальянщика просто перестает окупаться.Между тем рост числа заведений приводит к усилению конкурентной борьбы. В результате на протяжении последних лет даже в центре Екатеринбурга прекратили свою работу или сменили владельцев ряд старых кальянных «с именем», которые не смогли выдержать давления со стороны «демпинговых» проектов, не вкладывающихся ни в антураж, ни в дополнительные сервисы, а зачастую и в обучение персонала.Впрочем, представители ресторанного бизнеса отмечают, что спрос на кальяны растет столь же быстрыми темпами, что и предложение. Появление дешевых кальянных приводит к расслоению потребителей и совсем не означает исчезновения любителей дорогих услуг. В результате многие заведения, специализирующиеся на дорогих кальянах, продолжают работать и даже расширять клиентскую базу.«Спрос на паровые коктейли сейчас хороший. В наших заведениях стоимость кальяна уже долгое время не менялась и составляет в среднем 1 тыс. руб. Мы не ожидаем перетока наших клиентов в более дешевые кальянные в силу того, что у нас разные категории посетителей. Те, кто приходит в ресторан и заказывает паровой коктейль, не пойдет в дисконт-заведение ради одного того, чтобы просто покурить. Кальян — это сопровождающий атрибут вечера, не являющийся самодостаточным поводом куда-то пойти. Раньше люди очень много выпивали, а сейчас они начинают меньше употреблять алкоголь и чаще заказывать кальян. Поэтому спрос на них вряд ли в ближайшее время будет снижаться», — считает операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин.Подобную тенденцию отмечают и в других заведениях Екатеринбурга.«Дешевые кальянные посещает в большинстве своем молодежь, которая не пойдет в более дорогие заведения. Студентов не особо волнует качество предоставляемой услуги, их больше интересует цена. Спрос на паровые коктейли среди наших клиентов — более обеспеченных и взрослых людей — сохраняется на протяжении последних 2-3 лет на одном уровне», — рассказали в центре паровых коктейлей «НеЧайная».Сегмент кальянов в Екатеринбурге стал одним из немногих, где, несмотря на повсеместное падение, фиксируется рост предложений. В попытке сократить расходы свердловчане ищут более доступные способы отдыха, в результате чего в городе за последний год открылось большое количество дисконт-кальянных. Однако это, по мнению участников рынка, имеет исключительно положительный эффект, так как ведет к росту рынка, при этом не создавая дополнительной конкуренции более дорогим заведения, которые ориентированы на совершенно другую категорию клиентов.