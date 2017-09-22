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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс в Варшаву из Домодедово

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в осенне-зимнем сезоне открывает новое направление из Москвы в Варшаву. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Регулярный рейс в столицу Польши будет выполняться с 27 декабря 2017 года до 10 января 2018 года по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям, а с 11 января — по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути: два часа. Удобное расписание нового рейса позволит жителям из других регионов страны построить оптимальные варианты для стыковок в Варшаву через Москву. Уже сейчас пассажиры могут приобрести билеты на это направление по цене от 115 евро в одну сторону и 235 евро туда-обратно (включая все сборы).



«Варшава, как и любой город с историей, стремится идти в ногу со временем, не теряя своей индивидуальности. Именно эту «изюминку» видят и чувствуют туристы, гуляя по узким улочкам Старого города среди разноцветных домов и маленьких уютных площадей. Чтобы увидеть все красоты города, нужно подняться на башню костела святой Анны у Замковой площади или на крышу Дворца культуры и науки. Парк Королевские Лазенки, сад на крыше библиотеки Варшавского университета, центр науки «Коперник» — это места, которые стоит посетить обязательно. Но главная задача для каждого путешественника — пройти маршрут Шопена, который сопровождается музыкальными лавочками и картой мест, где композитор любил бывать», — говорится в сообщении.

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