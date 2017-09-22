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Транспортное обслуживание ТАГМЕТа передано компании «СинараПромТранс»
22 сентябрь 2017 (16:04)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Компания «СинараПромТранс» (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ)) приступила к транспортному обслуживанию Таганрогского металлургического завода (входит в Трубную Металлургическую Компанию). Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.
ТАГМЕТ передал в управление «СинараПромТранс» 13 маневровых тепловозов, здание железнодорожного цеха, а также подъездные железнодорожные пути протяженностью 57 км. Также в состав компании «СинараПромТранс» переведены все сотрудники железнодорожного цеха завода.
«СинараПромТранс» взяла на себя обязательства по исполнению условий коллективного договора ТАГМЕТа, подписав с профсоюзной организацией соглашение, сохраняющее работникам социальные гарантии и льготы», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании «СинараПромТранс» Льва Репина, приступая к реализации проекта на ТАГМЕТе, специалисты компаний разработали все необходимые бизнес-процессы, позволяющие наладить бесперебойную работу вверенного тягового подвижного состава.
Компания «СинараПромТранс» уже оказывает транспортные услуги для промышленных предприятий и обладает положительным опытом управления внутризаводской железнодорожной инфраструктурой предприятий ТМК и ЕВРАЗ НТМК.
«Синара-Транспортные Машины» («СТМ») — дивизиональный холдинг Группы Синара. Направления деятельности: локомотивостроение, инжиниринг, предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники.
ТАГМЕТ передал в управление «СинараПромТранс» 13 маневровых тепловозов, здание железнодорожного цеха, а также подъездные железнодорожные пути протяженностью 57 км. Также в состав компании «СинараПромТранс» переведены все сотрудники железнодорожного цеха завода.
«СинараПромТранс» взяла на себя обязательства по исполнению условий коллективного договора ТАГМЕТа, подписав с профсоюзной организацией соглашение, сохраняющее работникам социальные гарантии и льготы», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора компании «СинараПромТранс» Льва Репина, приступая к реализации проекта на ТАГМЕТе, специалисты компаний разработали все необходимые бизнес-процессы, позволяющие наладить бесперебойную работу вверенного тягового подвижного состава.
Компания «СинараПромТранс» уже оказывает транспортные услуги для промышленных предприятий и обладает положительным опытом управления внутризаводской железнодорожной инфраструктурой предприятий ТМК и ЕВРАЗ НТМК.
«Синара-Транспортные Машины» («СТМ») — дивизиональный холдинг Группы Синара. Направления деятельности: локомотивостроение, инжиниринг, предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники.
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