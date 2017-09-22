Новости дня

Транспортное обслуживание ТАГМЕТа передано компании «СинараПромТранс»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Компания «СинараПромТранс» (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ)) приступила к транспортному обслуживанию Таганрогского металлургического завода (входит в Трубную Металлургическую Компанию). Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



ТАГМЕТ передал в управление «СинараПромТранс» 13 маневровых тепловозов, здание железнодорожного цеха, а также подъездные железнодорожные пути протяженностью 57 км. Также в состав компании «СинараПромТранс» переведены все сотрудники железнодорожного цеха завода.



«СинараПромТранс» взяла на себя обязательства по исполнению условий коллективного договора ТАГМЕТа, подписав с профсоюзной организацией соглашение, сохраняющее работникам социальные гарантии и льготы», — говорится в сообщении.



По словам генерального директора компании «СинараПромТранс» Льва Репина, приступая к реализации проекта на ТАГМЕТе, специалисты компаний разработали все необходимые бизнес-процессы, позволяющие наладить бесперебойную работу вверенного тягового подвижного состава.



Компания «СинараПромТранс» уже оказывает транспортные услуги для промышленных предприятий и обладает положительным опытом управления внутризаводской железнодорожной инфраструктурой предприятий ТМК и ЕВРАЗ НТМК.



«Синара-Транспортные Машины» («СТМ») — дивизиональный холдинг Группы Синара. Направления деятельности: локомотивостроение, инжиниринг, предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: