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В Свердловской области объем транзакций по карте «Мир» вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. По итогам августа 2017 года по картам «Мир» в Свердловской области совершилось 682 тыс. 202 POS транзакции, что в два раза больше аналогичных показателей за июль текущего года (339 тыс. 804). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центрального банка России.



Средний чек покупки за август 2017 года по карте «Мир» составил 553 руб.



«Данная динамика связана в первую очередь с началом поэтапного перевода бюджетников и пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир». С 1 июля началась выдача карт «Мир» людям, которые только выходят на пенсию, а также тем, кто впервые начинает получать выплаты из бюджета после этой даты», — отмечают в пресс-службе.



В настоящий момент в России выпущено почти 19 млн карт «Мир» (на начало года объем эмиссии составлял 1,7 млн карт). Держателям доступен весь привычный функционал: снятие наличных, оплата покупок в магазинах, перевод средств с карты на карту, интернет-коммерция и много другое. Кроме того, в настоящий момент в тестовом режиме запущена программа лояльности.



В основе этой программы — возврат определенной части средств, потраченных на покупку (cash-back).

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