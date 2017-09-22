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Публичные слушания по выезду из Академического на ЕКАД проведут 9 октября
22 сентябрь 2017 (15:08)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Минстрой Свердловской области назначил на 9 октября 2017 года проведение публичных слушаний по проекту выезда из района Академический на ЕКАД. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
Согласно проекту, речь идет о продлении улицы Амундсена на 2,4 км в сторону строящегося участка ЕКАД. По новому участку впоследствии планируется запустить автобусы и троллейбусы.
Публичные слушания, на которые будет вынесен проект, пройдут в здании минстроя Свердловской области на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.
Согласно проекту, речь идет о продлении улицы Амундсена на 2,4 км в сторону строящегося участка ЕКАД. По новому участку впоследствии планируется запустить автобусы и троллейбусы.
Публичные слушания, на которые будет вынесен проект, пройдут в здании минстроя Свердловской области на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.
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