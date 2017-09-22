Кризис
Минсельхоз России оценил потери зерна из-за нехватки техники в 15 млн тонн
22 сентябрь 2017 (14:59)
Российские сельхозпроизводители ежегодно теряют до 15 млн т зерна из-за нехватки уборочной техники. Об этом сообщает RNS со ссылкой на директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петра Чекмарева.
Чиновник оценил ситуацию с нехваткой техники как «катастрофическую».
«Если бы сегодня было достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 140 млн т. Урожай в стране на полях наши земледельцы вырастили очень хороший, но ежегодно мы в пределах 10-15 млн т зерна теряем, в некоторые годы и больше», — сказал П. Чекмарев.
По его словам, Минсельхоз России пытается повысить урожайность зерновых в стране через минеральные удобрения.
Дефицит сельхозтехники наблюдается, в том числе, в Свердловской области. По данным Свердловскстата, с 2012 по 2016 годы число сельхозтехники на предприятиях Среднего Урала без учета микропредприятий сократилось практически на четверть по всем категориям.
Чиновник оценил ситуацию с нехваткой техники как «катастрофическую».
«Если бы сегодня было достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 140 млн т. Урожай в стране на полях наши земледельцы вырастили очень хороший, но ежегодно мы в пределах 10-15 млн т зерна теряем, в некоторые годы и больше», — сказал П. Чекмарев.
По его словам, Минсельхоз России пытается повысить урожайность зерновых в стране через минеральные удобрения.
Дефицит сельхозтехники наблюдается, в том числе, в Свердловской области. По данным Свердловскстата, с 2012 по 2016 годы число сельхозтехники на предприятиях Среднего Урала без учета микропредприятий сократилось практически на четверть по всем категориям.
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