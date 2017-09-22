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Официальный курс долл. США снизился на 57 коп., евро уменьшился на 18 коп.
22 сентябрь 2017 (14:43)
УрБК, Москва, 22.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 сентября. Курс долл. США снизился на 57,15 коп., до 57,65 руб., курс евро снизился на 18,98 коп., до 69,07 руб.
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