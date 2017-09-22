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Работники ЕВРАЗа на Урале приняли участие в молодежном слете
22 сентябрь 2017 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Около 200 молодых работников Дивизиона «Урал» и дочерних обществ компании приняли участие в пятом молодежном слете ЕВРАЗа «Мы вместе!». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Металлурги и горняки ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа обсудили перспективы развития предприятий и возможности карьеры на комбинатах.
На круглом столе вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов побеседовал с молодежью двух предприятий о развитии компании и производств, карьере и здоровом образе жизни. Вице-президент отметил, что в работе важно быть инициативным и стремиться проявлять свои лучшие качества.
«Сегодня прозвучало много хороших идей, касающихся будущего предприятий и возможностей для молодежи раскрыть свой потенциал на производстве. Мы проанализируем все предложения и сформируем план мероприятий», — отметил М. Андриасов.
В этом году слет молодежи «Мы вместе!» прошел под знаком Года экологии. Экологической теме были посвящены творческие, спортивные и интеллектуальные соревнования, в которых приняли участие пять команд. Смекалку и сплоченность показали на веревочных курсах, соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, стрельбе из винтовки.
Металлурги сыграли в КВН, сняли видеоролики, поучаствовали в битве хоров, где поиграли на настоящих и импровизированных инструментах. По итогам всех этапов первое место заняла команда «Жужа», в состав которой вошли 20 работников конвертерного и крупносортного цехов, цеха ремонта металлургического оборудования и печей, санатория-профилактория «Леневка».
«Слет «Мы вместе!» ежегодно помогает сплотить коллективы двух предприятий, дает возможность обсудить возможности профессионального роста молодых сотрудников», — отмечают в пресс-службе.
Металлурги и горняки ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа обсудили перспективы развития предприятий и возможности карьеры на комбинатах.
На круглом столе вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов побеседовал с молодежью двух предприятий о развитии компании и производств, карьере и здоровом образе жизни. Вице-президент отметил, что в работе важно быть инициативным и стремиться проявлять свои лучшие качества.
«Сегодня прозвучало много хороших идей, касающихся будущего предприятий и возможностей для молодежи раскрыть свой потенциал на производстве. Мы проанализируем все предложения и сформируем план мероприятий», — отметил М. Андриасов.
В этом году слет молодежи «Мы вместе!» прошел под знаком Года экологии. Экологической теме были посвящены творческие, спортивные и интеллектуальные соревнования, в которых приняли участие пять команд. Смекалку и сплоченность показали на веревочных курсах, соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, стрельбе из винтовки.
Металлурги сыграли в КВН, сняли видеоролики, поучаствовали в битве хоров, где поиграли на настоящих и импровизированных инструментах. По итогам всех этапов первое место заняла команда «Жужа», в состав которой вошли 20 работников конвертерного и крупносортного цехов, цеха ремонта металлургического оборудования и печей, санатория-профилактория «Леневка».
«Слет «Мы вместе!» ежегодно помогает сплотить коллективы двух предприятий, дает возможность обсудить возможности профессионального роста молодых сотрудников», — отмечают в пресс-службе.
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