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Работники ЕВРАЗа на Урале приняли участие в молодежном слете

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Около 200 молодых работников Дивизиона «Урал» и дочерних обществ компании приняли участие в пятом молодежном слете ЕВРАЗа «Мы вместе!». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Металлурги и горняки ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа обсудили перспективы развития предприятий и возможности карьеры на комбинатах.



На круглом столе вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов побеседовал с молодежью двух предприятий о развитии компании и производств, карьере и здоровом образе жизни. Вице-президент отметил, что в работе важно быть инициативным и стремиться проявлять свои лучшие качества.



«Сегодня прозвучало много хороших идей, касающихся будущего предприятий и возможностей для молодежи раскрыть свой потенциал на производстве. Мы проанализируем все предложения и сформируем план мероприятий», — отметил М. Андриасов.



В этом году слет молодежи «Мы вместе!» прошел под знаком Года экологии. Экологической теме были посвящены творческие, спортивные и интеллектуальные соревнования, в которых приняли участие пять команд. Смекалку и сплоченность показали на веревочных курсах, соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стритболу, настольному теннису, стрельбе из винтовки.



Металлурги сыграли в КВН, сняли видеоролики, поучаствовали в битве хоров, где поиграли на настоящих и импровизированных инструментах. По итогам всех этапов первое место заняла команда «Жужа», в состав которой вошли 20 работников конвертерного и крупносортного цехов, цеха ремонта металлургического оборудования и печей, санатория-профилактория «Леневка».



«Слет «Мы вместе!» ежегодно помогает сплотить коллективы двух предприятий, дает возможность обсудить возможности профессионального роста молодых сотрудников», — отмечают в пресс-службе.

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