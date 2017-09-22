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В Екатеринбурге с 22 по 24 сентября закроют парковку на площади 1905 года
22 сентябрь 2017 (13:54)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Екатеринбурге 22 сентября 2017 года с 19.00 закроют парковку на площади 1905 года, сообщает официальный портал города.
Доступ на стоянку для автомобилистов будет ограничен до 24 сентября из-за проведения ярмарки. В ближайшие два дня водителям предлагается оставлять свои машины на улицах Урицкого и Володарского.
Парковочное пространство на площади 1905 года будет открыто 24 сентября с 18.00.
Доступ на стоянку для автомобилистов будет ограничен до 24 сентября из-за проведения ярмарки. В ближайшие два дня водителям предлагается оставлять свои машины на улицах Урицкого и Володарского.
Парковочное пространство на площади 1905 года будет открыто 24 сентября с 18.00.
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