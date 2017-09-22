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В Серове участника ВЭД уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Серове участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов и неуплату таможенных платежей в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



По данным надзорного органа, участника ВЭД уличили в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов хвойных пород общей стоимостью свыше 3 млн руб., а также уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 6 млн руб.



В отношении него возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 «Контрабанда стратегически важных товаров», пункта «г» части 2 статьи 194 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере» УК РФ.



Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

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