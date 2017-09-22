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Студенты Первоуральского политехникума стали участником образовательной программы Группы ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Участниками образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» стали 50 студентов Первоуральского политехникума (ППТ). Набор абитуриентов проводился по востребованной на производстве профессии «Сварщик», сообщает пресс-служба компании.



Соглашение между Группой ЧТПЗ и Первоуральским политехникумом о реализации программы «Будущее Белой металлургии» заключено в апреле 2017 года на I Всероссийской научно-практической конференции «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики». Обучение будет основано на немецкой дуальной модели: 40% учебного времени займет теория, 60% — практические занятия. Студенты программы получат доступ к современным образовательным ресурсам, смогут проходить практику на предприятии под руководством высококвалифицированных сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).



«Инновационные производства нашей компании нуждаются в универсальных сотрудниках, владеющих широким спектром профессиональных компетенций. Подготовить таких специалистов позволяет дуальная система обучения, положенная в основу образовательных проектов Группы. За счет взаимодействия с учебными заведениями мы можем сформировать заказ предприятия на конкретные специальности и компетенции будущих работников», — подчеркивает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



По словам директора Первоуральского политехникума Елены Марченковой, чтобы быть востребованными на производстве, студенты в период учебы должны приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки работы на современном промышленном оборудовании.



«Эта задача эффективно реализована в образовательной программе «Будущее Белой металлургии». Мы заинтересованы в том, чтобы ребята проходили практику на высокотехнологичном оборудовании, установленном в производственных цехах Белой металлургии, а по окончании обучения трудоустраивались работать по профессии», — отметила Е. Марченкова.



Напомним, Группа ЧТПЗ и профессиональные образовательные учреждения на протяжении шести лет успешно реализуют программу «Будущее Белой металлургии» на основе государственно-частного партнерства. Так, в 2011 было заключено соглашение с Первоуральским металлургическим колледжем. В 2016 году началось сотрудничество компании с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А. В. Яковлева.

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