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Студенты Первоуральского политехникума стали участником образовательной программы Группы ЧТПЗ
22 сентябрь 2017 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Участниками образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» стали 50 студентов Первоуральского политехникума (ППТ). Набор абитуриентов проводился по востребованной на производстве профессии «Сварщик», сообщает пресс-служба компании.
Соглашение между Группой ЧТПЗ и Первоуральским политехникумом о реализации программы «Будущее Белой металлургии» заключено в апреле 2017 года на I Всероссийской научно-практической конференции «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики». Обучение будет основано на немецкой дуальной модели: 40% учебного времени займет теория, 60% — практические занятия. Студенты программы получат доступ к современным образовательным ресурсам, смогут проходить практику на предприятии под руководством высококвалифицированных сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).
«Инновационные производства нашей компании нуждаются в универсальных сотрудниках, владеющих широким спектром профессиональных компетенций. Подготовить таких специалистов позволяет дуальная система обучения, положенная в основу образовательных проектов Группы. За счет взаимодействия с учебными заведениями мы можем сформировать заказ предприятия на конкретные специальности и компетенции будущих работников», — подчеркивает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.
По словам директора Первоуральского политехникума Елены Марченковой, чтобы быть востребованными на производстве, студенты в период учебы должны приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки работы на современном промышленном оборудовании.
«Эта задача эффективно реализована в образовательной программе «Будущее Белой металлургии». Мы заинтересованы в том, чтобы ребята проходили практику на высокотехнологичном оборудовании, установленном в производственных цехах Белой металлургии, а по окончании обучения трудоустраивались работать по профессии», — отметила Е. Марченкова.
Напомним, Группа ЧТПЗ и профессиональные образовательные учреждения на протяжении шести лет успешно реализуют программу «Будущее Белой металлургии» на основе государственно-частного партнерства. Так, в 2011 было заключено соглашение с Первоуральским металлургическим колледжем. В 2016 году началось сотрудничество компании с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А. В. Яковлева.
Соглашение между Группой ЧТПЗ и Первоуральским политехникумом о реализации программы «Будущее Белой металлургии» заключено в апреле 2017 года на I Всероссийской научно-практической конференции «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики». Обучение будет основано на немецкой дуальной модели: 40% учебного времени займет теория, 60% — практические занятия. Студенты программы получат доступ к современным образовательным ресурсам, смогут проходить практику на предприятии под руководством высококвалифицированных сотрудников Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ).
«Инновационные производства нашей компании нуждаются в универсальных сотрудниках, владеющих широким спектром профессиональных компетенций. Подготовить таких специалистов позволяет дуальная система обучения, положенная в основу образовательных проектов Группы. За счет взаимодействия с учебными заведениями мы можем сформировать заказ предприятия на конкретные специальности и компетенции будущих работников», — подчеркивает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.
По словам директора Первоуральского политехникума Елены Марченковой, чтобы быть востребованными на производстве, студенты в период учебы должны приобретать не только теоретические знания, но и практические навыки работы на современном промышленном оборудовании.
«Эта задача эффективно реализована в образовательной программе «Будущее Белой металлургии». Мы заинтересованы в том, чтобы ребята проходили практику на высокотехнологичном оборудовании, установленном в производственных цехах Белой металлургии, а по окончании обучения трудоустраивались работать по профессии», — отметила Е. Марченкова.
Напомним, Группа ЧТПЗ и профессиональные образовательные учреждения на протяжении шести лет успешно реализуют программу «Будущее Белой металлургии» на основе государственно-частного партнерства. Так, в 2011 было заключено соглашение с Первоуральским металлургическим колледжем. В 2016 году началось сотрудничество компании с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А. В. Яковлева.
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