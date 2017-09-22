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За год объем кредитов свердловских компаний вырос на 25,8%
22 сентябрь 2017 (11:58)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. По итогам семи месяцев 2017 года банки Свердловской области выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов на 559 млрд руб. Это на 25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета министерства экономики и территориального развития региона.
В то же время объем депозитов и средств на счетах организаций региона за год вырос на 24,7%, до 287,4 млрд руб.
Также по состоянию на 1 августа 2017 года объем кредитов, выданных банками жителям региона, достиг 151,2 млрд руб. По сравнению с показателем прошлого года он вырос на 26,4%. Объем вкладов населения Свердловской области за год вырос на 6,3%, до 642,3 млрд руб.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 18%, до 30,1 млрд руб. По розничному — на 6,5%, до 28,6 млрд руб.
В то же время объем депозитов и средств на счетах организаций региона за год вырос на 24,7%, до 287,4 млрд руб.
Также по состоянию на 1 августа 2017 года объем кредитов, выданных банками жителям региона, достиг 151,2 млрд руб. По сравнению с показателем прошлого года он вырос на 26,4%. Объем вкладов населения Свердловской области за год вырос на 6,3%, до 642,3 млрд руб.
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 18%, до 30,1 млрд руб. По розничному — на 6,5%, до 28,6 млрд руб.
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