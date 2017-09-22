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В Екатеринбурге из-за строительных работ на улице Стрелочников автобусы изменят маршруты

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В Екатеринбурге на улице Стрелочников с 23 сентября начинается строительство сети теплоснабжения. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Работы будут проходить в районе участка между домами №1 и №5 в два этапа. Первый закончится 24 сентября. Второй этап пройдет с 30 сентября по 1 октября.



В связи с этим маршруты общественного транспорта №13 и №60 меняют схему движения, сообщается на сайте МОАП.



Автобусы под №13 («Площадь 1905 года — ДМБ №9») будут останавливаться напротив БЦ «Вокзальный» при движении в сторону детской больницы, то есть остановка «Вокзальная» будет перенесена. При обратном маршруте автобус проследует по улицам Готвальда, Машинистов, Гражданской, Челюскинцев, Стрелочников, переулку Невьянскому, Вокзальной, Стрелочников, Челюскинцев и далее по маршруту.



Автобус №60 («ТРЦ «Карнавал» — Синие камни») пройдет по улицам Челюскинцев, Стрелочников, переулку Невьянскому, Стрелочников, Челюскинцев, Гражданской, Машинистов, Готвальда, далее по маршруту.



Кроме того, транспортники отменят остановки «Стрелочников» и «Готвальда — Черепанова», но введут «Управление дороги» на Челюскинцев и остановку «Готвальда».

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