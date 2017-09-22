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Администрация Екатеринбурга предложила увеличить зарплаты чиновников на 12 млн рублей
22 сентябрь 2017 (11:05)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Депутатам Екатеринбургской городской думы предложат рассмотреть постановление об увеличении зарплат чиновников на общую сумму 12,2 млн руб. Соответствующий документ в гордуму внесла администрация Екатеринбурга.
В нем отмечается, что за счет дополнительных расходов предполагается увеличить оклады сотрудников администрации города и депутатов гордумы. В случае принятия постановления зарплаты чиновников высшей группы должны вырасти с 27 тыс. 322 руб. до 36 тыс. 200 руб., чиновников главной группы — с 27 тыс. 500 руб. до 28 тыс. 759 руб.
Отметим, что за I полугодие 2017 года администрация Екатеринбурга потратила на содержание чиновников почти 1 млрд рублей.
В нем отмечается, что за счет дополнительных расходов предполагается увеличить оклады сотрудников администрации города и депутатов гордумы. В случае принятия постановления зарплаты чиновников высшей группы должны вырасти с 27 тыс. 322 руб. до 36 тыс. 200 руб., чиновников главной группы — с 27 тыс. 500 руб. до 28 тыс. 759 руб.
Отметим, что за I полугодие 2017 года администрация Екатеринбурга потратила на содержание чиновников почти 1 млрд рублей.
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