Новости дня

Администрация Екатеринбурга предложила увеличить зарплаты чиновников на 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Депутатам Екатеринбургской городской думы предложат рассмотреть постановление об увеличении зарплат чиновников на общую сумму 12,2 млн руб. Соответствующий документ в гордуму внесла администрация Екатеринбурга.



В нем отмечается, что за счет дополнительных расходов предполагается увеличить оклады сотрудников администрации города и депутатов гордумы. В случае принятия постановления зарплаты чиновников высшей группы должны вырасти с 27 тыс. 322 руб. до 36 тыс. 200 руб., чиновников главной группы — с 27 тыс. 500 руб. до 28 тыс. 759 руб.



Отметим, что за I полугодие 2017 года администрация Екатеринбурга потратила на содержание чиновников почти 1 млрд рублей.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: