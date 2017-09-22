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Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя американка
22 сентябрь 2017 (11:04)
Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя Алиса Уолтон, наследница основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона. Об этом сообщает «Газета.ру».
По данным Forbes, ее состояние оценивается в 33,8 млрд долл. США. Она занимает 17-е место в общем рейтинге самый богатых людей.
А.Уолтон — единственная дочь основателя Walmart. В отличие от своих братьев, работавших в компании, Алиса занимается проектами в области искусства.
Напомним, 21 сентября на 95-м году жизни скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, ее состояние оценивалось в 35,8 млрд евро.
По данным Forbes, ее состояние оценивается в 33,8 млрд долл. США. Она занимает 17-е место в общем рейтинге самый богатых людей.
А.Уолтон — единственная дочь основателя Walmart. В отличие от своих братьев, работавших в компании, Алиса занимается проектами в области искусства.
Напомним, 21 сентября на 95-м году жизни скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, ее состояние оценивалось в 35,8 млрд евро.
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