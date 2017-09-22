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Ким Чен Ын: Трамп дорого заплатит за свои слова об «уничтожении» КНДР
22 сентябрь 2017 (11:04)
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал американского президента Дональда Трампа «гангстером» и заявил, что тот заплатит за свои слова о возможности уничтожить КНДР. Текст заявления северокорейского лидера опубликован на сайте ЦТАК. Об этом сообщает «Газета.ру»
Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Д.Трамп пригрозил «полностью уничтожить» режим Ким Чен Ына.
Северокорейский лидер назвал слова американского президента «объявлением войны».
«Поведение президента США, открыто выражавшего на арене ООН намерение «полностью уничтожить» суверенное государство... заставляет людей с нормальным мышлением думать об осмотрительности и хладнокровии», — написал лидер КНДР.
Ким Чен Ын отметил, что слова Д.Трампа только убедили его в том, что власти Северной Кореи выбрали «правильный путь».
«Я заставлю верховного главнокомандующего США дорого заплатить за свои слова о полном уничтожении КНДР. И это не одно из риторических высказываний, которые любит Трамп», — добавил северокорейский лидер.
По его словам, президент США столкнется с последствиями, которых не мог ожидать.
Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Д.Трамп пригрозил «полностью уничтожить» режим Ким Чен Ына.
Северокорейский лидер назвал слова американского президента «объявлением войны».
«Поведение президента США, открыто выражавшего на арене ООН намерение «полностью уничтожить» суверенное государство... заставляет людей с нормальным мышлением думать об осмотрительности и хладнокровии», — написал лидер КНДР.
Ким Чен Ын отметил, что слова Д.Трампа только убедили его в том, что власти Северной Кореи выбрали «правильный путь».
«Я заставлю верховного главнокомандующего США дорого заплатить за свои слова о полном уничтожении КНДР. И это не одно из риторических высказываний, которые любит Трамп», — добавил северокорейский лидер.
По его словам, президент США столкнется с последствиями, которых не мог ожидать.
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