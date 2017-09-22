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За 2017 год береговая охрана США перехватила 206 т. кокаина

В этом году береговая охрана США перехватила рекордное количество кокаина — 206 т. Об этом сообщает «Российская газета».



По сравнению 2016 годом это почти на 6 т. больше. На черном рынке наркобароны могли бы выручить свыше 6 млрд долл. США. За минувшие 12 месяцев задержали почти 600 контрабандистов.



«Практически весь кокаин, попадающий в США, производится в Колумбии», — заявил командующий береговой охраной США Пол Зукунфт.



По оценкам экспертов, американцы ежегодно тратят на наркотики 64 млрд долл. США.

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