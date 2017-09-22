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Свердловское Заксобрание 25 сентября рассмотрит кандидатуры на ключевые должности в правительстве
22 сентябрь 2017 (10:41)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Заксобрание Свердловской области 25 сентября 2017 года рассмотрит кандидатуры на четыре должности в региональном правительстве.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен согласовать с депутатами двух первых своих заместителей, министра финансов региона и министра социальной политики.
На должности первых вице-губернаторов предложены Алексей Орлов и Владимир Тунгусов. Министерство финансов Свердловской области предлагается отдать под руководство Галины Кулаченко. Главой минсоцполитики региона может стать Андрей Злоказов.
Все предложенные кандидаты ранее занимали аналогичные должности в правительстве региона до отставки 19 сентября 2017 года. В настоящее время все члены кабмина работают в прежнем составе в качестве исполняющих обязанности.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен согласовать с депутатами двух первых своих заместителей, министра финансов региона и министра социальной политики.
На должности первых вице-губернаторов предложены Алексей Орлов и Владимир Тунгусов. Министерство финансов Свердловской области предлагается отдать под руководство Галины Кулаченко. Главой минсоцполитики региона может стать Андрей Злоказов.
Все предложенные кандидаты ранее занимали аналогичные должности в правительстве региона до отставки 19 сентября 2017 года. В настоящее время все члены кабмина работают в прежнем составе в качестве исполняющих обязанности.
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