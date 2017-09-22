Новости дня

Заявка Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 поступила в Международное Бюро выставок

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и руководитель российского заявочного комитета Светлана Сагайдак 21 сентября в Париже передали заместителю генерального секретаря Международного Бюро выставок Димитрию Керкентзесу заявочное досье столицы Урала на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Досье состоит из трех томов общим количеством более 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, 18 официальных государственных гарантий.



«Передача досье — очень важный этап заявочный кампании за право проведения ЭКСПО-2025. Международное бюро выставок приняло нашу заявку. Мы первые среди городов заявили свою кандидатуру. Опыт и наработки предыдущей кампании мы учли в сегодняшнем досье. В ближайшее время необходимо будет качественно подготовить презентацию, которую мы представим в ноябре 2017 года, более наглядно и подробно раскрыть тему. И, что немаловажно, наследие, которое оставит ЭКСПО городу и региону. Мы изучили самый положительный опыт всех стран и городов, которые уже принимали Всемирную выставку, и учли этот опыт при подготовке нашего заявочного досье», — заявил Е. Куйвашев.



Российскую заявку сопровождает письмо председателя правительства РФ Дитрия Медведева. Досье содержит информацию о стране, регионе и городе, претендующем на проведения ЭКСПО-2025, а также концепцию и предложения для будущих экспонентов, планы по использованию наследия ЭКСПО после проведения выставки. Особое внимание уделено инфраструктурным решениям для приема гостей и обеспечения их безопасности, также спланирован комплекс мер по защите и охране окружающей среды.



Как пояснил губернатор, ближайшими задачами для делегации являются подготовка к участию в 162-ой сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре этого года и обсуждение сроков приема инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбурге в начале следующего года.



Напомним, тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса: «Лучшая жизнь для будущих поколений» и как инновации поспособствуют развитию и самого Екатеринбурга, Свердловской области в целом, и всего мира, поскольку тема раскрывает влияние самих инноваций на окружающую среду, технологии, образование, здравоохранение, благосостояние людей, экономику и многие другие аспекты.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: