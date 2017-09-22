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Прожиточный минимум в России во II квартале составил 10 тыс. 329 рублей
22 сентябрь 2017 (09:58)
УрБК, Москва, 22.09.2017. Правительство РФ утвердило величину прожиточного минимума в целом по стране во II квартале 2017 года на уровне 10 тыс. 329 руб. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте кабмина.
«Подписанным постановлением величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2017 года определена в размере 10 329 руб. (что на 4,2% больше, чем в I квартале 2017 года), для трудоспособного населения — 11 163 руб. (что на 4,3% больше, чем в I квартале 2017 года), пенсионеров — 8 506 руб. (что на 4% больше, чем в I квартале 2017 года), детей — 10 160 руб. (что на 4,1% больше, чем в I квартале 2017 года)», — говорится в документе.
Прожиточный минимум в России в I квартале составил 9 тыс. 909 руб.
«Подписанным постановлением величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2017 года определена в размере 10 329 руб. (что на 4,2% больше, чем в I квартале 2017 года), для трудоспособного населения — 11 163 руб. (что на 4,3% больше, чем в I квартале 2017 года), пенсионеров — 8 506 руб. (что на 4% больше, чем в I квартале 2017 года), детей — 10 160 руб. (что на 4,1% больше, чем в I квартале 2017 года)», — говорится в документе.
Прожиточный минимум в России в I квартале составил 9 тыс. 909 руб.
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