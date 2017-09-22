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Земли ООО «Шиловское» продали на торгах за 143 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Земельный участок ООО «Шиловское», ранее подконтрольного семье депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера, продан на торгах за 143 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Земельный участок площадью 152 тыс. 256 кв. м. в Белоярском районе получил индивидуальный предприниматель.



Активы ООО «Шиловское» были выставлены на продажу 8 сентября 2017 года. Все имущество оценивается в 88 млн руб. Общая площадь земель, относящихся к предприятию, составляет 806 кв. м.



В марте 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Шиловское» несостоятельным (банкротом). Ранее, 16 февраля 2016 года, суд признал банкротом и самого И. Гаффнера, выступавшего поручителем по кредитам «Шиловского». Инициатором процесса стал Россельхозбанк, сумма требований составила 196 млн руб.

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