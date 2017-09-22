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Земли ООО «Шиловское» продали на торгах за 143 тыс. рублей
22 сентябрь 2017 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. Земельный участок ООО «Шиловское», ранее подконтрольного семье депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера, продан на торгах за 143 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Земельный участок площадью 152 тыс. 256 кв. м. в Белоярском районе получил индивидуальный предприниматель.
Активы ООО «Шиловское» были выставлены на продажу 8 сентября 2017 года. Все имущество оценивается в 88 млн руб. Общая площадь земель, относящихся к предприятию, составляет 806 кв. м.
В марте 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Шиловское» несостоятельным (банкротом). Ранее, 16 февраля 2016 года, суд признал банкротом и самого И. Гаффнера, выступавшего поручителем по кредитам «Шиловского». Инициатором процесса стал Россельхозбанк, сумма требований составила 196 млн руб.
Земельный участок площадью 152 тыс. 256 кв. м. в Белоярском районе получил индивидуальный предприниматель.
Активы ООО «Шиловское» были выставлены на продажу 8 сентября 2017 года. Все имущество оценивается в 88 млн руб. Общая площадь земель, относящихся к предприятию, составляет 806 кв. м.
В марте 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Шиловское» несостоятельным (банкротом). Ранее, 16 февраля 2016 года, суд признал банкротом и самого И. Гаффнера, выступавшего поручителем по кредитам «Шиловского». Инициатором процесса стал Россельхозбанк, сумма требований составила 196 млн руб.
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