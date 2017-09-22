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Минстрой РФ: Администрация Екатеринбурга незаконно обязала горожан оплачивать освещение на придомовой территории

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2017. В соответствии с Жилищным кодексом РФ затраты на уличное и придомовое освещение и ремонт коммуникаций должны нести органы местного самоуправления. Об этом говорится в ответе заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса на запрос депутата Государственной думы Данила Шилкова.



Напомним, с 1 июля 2017 года ЕМУП «Горсвет» в Екатеринбурге стало массово отключать дворовые сети, потому что горожане не хотели брать на баланс многоквартирных домов фонари во дворах.



В Минстрое настаивают, что сети наружного освещения придомовой территории не входят в состав общего имущества многоквартирных домов. Поэтому решение администрации обязать жителей нести расходы по уличному освещению незаконны.

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