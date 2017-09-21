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Рост цен на продукты питания с марта по август 2017 года заметили 63% россиян

УрБК, Москва, 21.09.2017. Увеличение цен на продукты питания с марта по август 2017 года заметили 63% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).



Больше четверти респондентов (27%) не заметили изменений цен в магазинах. Еще 2% от общего числа опрошенных заявили, что стоимость продуктов питания снизилась.



По данным Росстата, с 12 по 18 сентября 2017 года уровень инфляции составил 0%. С начала 2017 года индекс потребительских цен вырос на 1,7%.

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