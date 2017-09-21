Новости дня
Рост цен на продукты питания с марта по август 2017 года заметили 63% россиян
21 сентябрь 2017 (18:02)
УрБК, Москва, 21.09.2017. Увеличение цен на продукты питания с марта по август 2017 года заметили 63% россиян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Больше четверти респондентов (27%) не заметили изменений цен в магазинах. Еще 2% от общего числа опрошенных заявили, что стоимость продуктов питания снизилась.
По данным Росстата, с 12 по 18 сентября 2017 года уровень инфляции составил 0%. С начала 2017 года индекс потребительских цен вырос на 1,7%.
Больше четверти респондентов (27%) не заметили изменений цен в магазинах. Еще 2% от общего числа опрошенных заявили, что стоимость продуктов питания снизилась.
По данным Росстата, с 12 по 18 сентября 2017 года уровень инфляции составил 0%. С начала 2017 года индекс потребительских цен вырос на 1,7%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Во II квартале две трети россиян экономили на продуктах питания
- Во II квартале две трети россиян экономили на продуктах питания
- Каждый десятый россиянин перешел на дешевые продукты питания
- Каждый десятый россиянин перешел на дешевые продукты питания
- ФОМ: россияне отмечают рост цен на продукты и ухудшение их качества
Loading...