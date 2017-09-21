Дайджест

Число «заминированных» в Москве управ возросло до 12

В Москве после звонков о минировании были эвакуированы 12 управ, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Сообщается, что среди них — управы районов Савёловский, Войковский, Кунцево, Лианозово, Марьино.



Также отмечается, что были получены сообщения о якобы минировании зданий управ районов Бирюлёво Западное, Новокосино, администрации муниципального округа Некрасовка, совета депутатов в Раменках, единого информационно-расчётного центра района Люблино, 12-го участкового пункта полиции в Басманном районе и центра госуслуг района Раменки.



Ранее сообщалось, что после звонков с угрозами взрыва в регионах России порядка 27,3 тыс. человек были эвакуированы с более чем 40 объектов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: