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СК возбудил уголовное дело по факту отравления 44 человек шаурмой в Грозном

Следственный комитет России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по факту отравления десятков человек шаурмой. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).



«По данным следствия, 19 и 20 сентября года в республиканскую инфекционную больницу были доставлены с признаками пищевого отравления 44 человека, из которых 12 несовершеннолетних в возрасте от трёх до 17 лет. Все потерпевшие употребляли в пищу блюда быстрого приготовления — шаурму и данар-кебаб — в одном из кафе, расположенном в Ленинском районе Грозного», — говорится в сообщении.



По данным СК, пострадавшим была оказана своевременная помощь, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Следователи изъяли у владельца кафе документы на осуществление предпринимательской деятельности и взяли на исследование образцы продуктов питания.

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