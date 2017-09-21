Дайджест
Агентство S&P понизило рейтинг КНР впервые с 1999 года
21 сентябрь 2017 (17:47)
Международное рейтинговое агентство S&P понизило национальный кредитный рейтинг Китая до «A+» впервые с 199 года. Об этом сообщается на сайте агентства.
Уточняется, что прогноз по рейтингам улучшен с «негативного» до «стабильного».
В S&P подчеркнули, что понижение рейтинга связано с ростом экономических и финансовых рисков Китая.
Уточняется, что прогноз по рейтингам улучшен с «негативного» до «стабильного».
В S&P подчеркнули, что понижение рейтинга связано с ростом экономических и финансовых рисков Китая.
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