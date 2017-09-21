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Агентство S&P понизило рейтинг КНР впервые с 1999 года

Международное рейтинговое агентство S&P понизило национальный кредитный рейтинг Китая до «A+» впервые с 199 года. Об этом сообщается на сайте агентства.



Уточняется, что прогноз по рейтингам улучшен с «негативного» до «стабильного».



В S&P подчеркнули, что понижение рейтинга связано с ростом экономических и финансовых рисков Китая.

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