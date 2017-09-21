Дайджест
Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала
21 сентябрь 2017 (17:47)
Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Отмечается, что новый проект станет приквелом оригинальной саги. Над ним будут работать американский продюсер, сценарист «Игры престолов» Брайан Когман совместно с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал.
Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».
Д. Мартин написал в своем блоге, что сериал станет адаптацией его книг. Сюжет сфокусируется на одном из крайне волнительных эпизодов истории Вестероса. Писатель пообещал, что будет курировать каждый шаг Когмана: «Мы создаем это шоу вместе».
В мае Мартин заявил, что спин-оффов «Игры престолов» будет пять. Писатель не стал раскрывать имя драматурга, работающего над пятым проектом. Ранее в тот же месяц сообщалось, что в HBO запущены в производство четыре приквела фэнтезийной саги.
Отмечается, что новый проект станет приквелом оригинальной саги. Над ним будут работать американский продюсер, сценарист «Игры престолов» Брайан Когман совместно с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал.
Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».
Д. Мартин написал в своем блоге, что сериал станет адаптацией его книг. Сюжет сфокусируется на одном из крайне волнительных эпизодов истории Вестероса. Писатель пообещал, что будет курировать каждый шаг Когмана: «Мы создаем это шоу вместе».
В мае Мартин заявил, что спин-оффов «Игры престолов» будет пять. Писатель не стал раскрывать имя драматурга, работающего над пятым проектом. Ранее в тот же месяц сообщалось, что в HBO запущены в производство четыре приквела фэнтезийной саги.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Финал сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
- Продюсеры «Игры престолов» ограничатся восьмым сезоном
- Сериал «Игра престолов» впервые удостоен премии «Эмма» в номинации «драма»
- Сериал «Игра престолов» продлится до восьми сезонов
- В новом сезоне «Игры престолов» уделят больше внимания драконам
Loading...