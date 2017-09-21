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Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала

Телеканал HBO запустил в производство пятый спин-офф фэнтезийного сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.



Отмечается, что новый проект станет приквелом оригинальной саги. Над ним будут работать американский продюсер, сценарист «Игры престолов» Брайан Когман совместно с писателем Джорджем Мартином, автором серии книг «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал.



Подробности проекта не раскрываются. В приквеле не появятся персонажи из оригинальной «Игры престолов».



Д. Мартин написал в своем блоге, что сериал станет адаптацией его книг. Сюжет сфокусируется на одном из крайне волнительных эпизодов истории Вестероса. Писатель пообещал, что будет курировать каждый шаг Когмана: «Мы создаем это шоу вместе».



В мае Мартин заявил, что спин-оффов «Игры престолов» будет пять. Писатель не стал раскрывать имя драматурга, работающего над пятым проектом. Ранее в тот же месяц сообщалось, что в HBO запущены в производство четыре приквела фэнтезийной саги.

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