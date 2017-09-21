Кризис

Корпорация «Уралвагонзавод» увеличила чистый убыток по МСФО на 39,7%

В I полугодии 2017 года чистый убыток АО «НПК «Уралвагонзавод» по МСФО достиг 3 млрд 133 млн руб., это на 39,7% больше, чем годом ранее.



Согласно отчету компании, выручка УВЗ за год выросла в 1,6 раз, до 60 млрд 083 млн руб. Валовая прибыль корпорации в I полугодии выросла на 9,2%, до 17 млрд 087 млн руб.



Убыток до налогообложения составил 5 млрд 189 млн руб., что в 1,9 раза больше показателя за I полугодие 2016 года.



Долгосрочные обязательства, по данным на 30 июня 2017 года, составили 131 млрд 551 млн руб. против 89 млрд 221 млн руб. на начало года. Краткосрочные обязательства снизились до 150 млрд 444 млн руб. с 177 млрд 212 млн руб. соответственно.



Напомним, сегодня стало известно, что единственный акционер «Уралвагонзавода» — госкорпорация «Ростех» намерена увеличить уставный капитал компании на 15 млрд руб. за счет выпуска 15 млн акций.

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