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«Уральские авиалинии» запустили новый рейс Санкт-Петербург — Тенерифе

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. «Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс Санкт-Петербург — Тенерифе. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Уже с 27 октября 2017 года пассажиры смогут отправиться в путешествие на самый крупный остров Канарского архипелага. Рейс будет выполняться регулярно по пятницам с промежуточной посадкой в Барселоне. При этом пассажиры могут купить билет как до Тенерифе, так и до Барселоны. Во время почти полуторачасового перерыва в испанской столице пассажиры смогут пройтись по магазинам, отдохнуть за чашечкой кофе и затем продолжить свое путешествие.



«Тенерифе — уникальное направление для жителей Санкт-Петербурга и прекрасный вариант отдыха в зимний период. «Остров вечной весны» — второе название испанского острова, где всегда комфортная атмосфера. Отправляясь на Тенерифе, стоит обязательно побывать на пляже с черным вулканическим песком и увидеть главную достопримечательность острова — «дом дьявола», вулкан Тейде. Туристы увидят множество мест с уникальной флорой, например, таких как Анага парк, где можно встретить двухметровые одуванчики или древовидные ромашки. И конечно, поездка по дороге, пролегающей между горными массивами к пиратской деревне Маска — рекомендовано только для настоящих экстремалов», — говорится в сообщении.

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