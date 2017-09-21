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Компании «Ростелеком» и «Тагил Телеком» обвинили друг друга в недобросовестной конкуренции

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Оператор «Ростелеком» в течение последних месяцев многократно выводил из строя волоконно-оптические линии связи свердловской компании «Тагил Телеком». Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал директор «Тагил Телекома» Владимир Фролов.



«Ростелеком» стал выводить из строя наши линии связи. Причина проста: оператор хочет получить с нас больше денег. Есть сумма за аренду кабельной канализации, которую мы оплачиваем, она установлена ранее Арбитражным судом, но с нас требуют в восемь раз больше. Очевидно, что данные действия являются недобросовестной конкуренцией, осуществляемой криминальными методами, — это оценка правоохранительных органов», — пояснил В. Фролов.



В свою очередь представители «Ростелекома» отметили, что «Тагил Телеком» пользуется кабельной канализацией федерального оператора, но либо вообще не платит за ее аренду, либо оплачивает по крайне низкой ставке. Демонтаж таких сетей является единственным методом пресечения подобных действий.



«Такие операторы, как «Тагил Телеком», экономя на размещении, приходят к заказчику и предлагают низкую цену. А «Ростелеком» вынужден оплачивать содержание этих линий, соответственно, его цена становится неконкурентной. Для всех операторов связи, пользующихся нашей кабельной канализацией, установлена единая цена — 8 тыс. 800 руб. за 1 км, и мы будем добиваться выполнения этих условий», — пояснил директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Константин Третьяк.



Следует отметить, что в настоящее время полиция Нижнего Тагила по заявлению компании «Тагил Телеком» возбудила уголовное дело по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

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