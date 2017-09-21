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НБКИ: С марта 2017 года средний возраст потенциального банкрота в Челябинской области вырос почти на четыре месяца

УрБК, Челябинск, 21.09.2017. С марта 2017 года средний возраст потенциального банкрота в Челябинской области вырос почти на четыре месяца, до 43,4 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Согласно данным бюро, по состоянию на начало сентября 2017 года всего по России доля заемщиков в возрасте до 30 лет в структуре потенциальных банкротов в стране составила 8,6%, сократившись за последние полгода на 1,2%. При этом наибольшую долю в структуре потенциальных банкротов по-прежнему составляют граждане экономически активного возраста от 30 до 50 лет — 63%. Их доля за полгода выросла незначительно — на 0,2%. В свою очередь доля граждан старше 60 лет увеличилась на 0,8% — с 5,7% до 6,5%.



Под потенциальными банкротами подразумеваются граждане, формально подпадающие под действие закона о банкротстве физических лиц (просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов/займов).



«Сокращение молодежи в структуре «потенциальных» заемщиков свидетельствует об осторожном отношении кредиторов к данному сегменту заемщиков. В работе с молодежью банки пока ограничиваются такими инструментами, как кредитные карты с небольшим лимитом заемных средств. Заемщикам же пенсионного возраста, у которых более стабильное и прогнозируемое финансовое положение, банки доверяют больше», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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