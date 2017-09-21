УБРиР запускает ипотеку в регионы

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в марте этого года вывел на рынок линейку ипотечных продуктов. Данный инструмент стал доступен жителям Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Уфы, Челябинска и Перми. Спустя шесть месяцев руководство кредитной организации объявило о расширении сети ипотечных центров. С сентября пункты выдачи жилищных займов начали работу еще в четырех регионах страны.Входящие в линейку продукты удовлетворяют все потребности клиентов, связанные с покупкой недвижимости с помощью банка. Так, кредиты можно оформить для приобретения квартиры на вторичном и первичном рынках. Кроме классических продуктов, в ипотечной линейке есть специальная программа «Ипотека с материнским капиталом», рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных ранее в других банках, а также нецелевой кредит под залог уже имеющейся недвижимости.С 19 июля 2017 года кредитная организация снизила минимальную ставку по кредиту до 10% годовых.«Мы пообщались со своими клиентами и поняли, что сейчас большой спрос на ипотеку. В связи с этим мы приняли решение двигаться в данном направлении. Сначала мы запустили этот проект в домашнем регионе, посмотрели на результаты и приняли решение тиражировать его на всю сеть УБРиР. На сегодняшний день банк представлен в 43 регионах страны. С сентября этого года ипотечные продукты нашего банка стали доступны в Тюменской, Новосибирской, Кировской областях и в Республике Татарстан», — сказал вице-президент — директор департамента розничных услуг УБРиР Алексей Овчинников.По мнению эксперта, ипотечный кредит сегодня очень интересен банкам. Последние пару лет жилье приобретают около 1 млн человек в год. На текущий момент доля ипотеки составляет 4,5%, в то время как в европейских странах этот показатель достигает 80%.«Потенциал роста этого сегмента в России большой. За последний год рынок ипотеки — один из немногих в стране, кто показывает рост в пределах 15%. К тому же ипотека является драйвером роста для многих отраслей, таких как строительство, металлургия, производство стройматериалов», — рассказал А. Овчинников.«Мы всегда ищем новые точки роста и, принимая решение о развитии продукта, ориентируемся не только на потенциал рынка ипотеки и спрос на недвижимость, но и на размер клиентской базы УБРиР в конкретном регионе. И особенно это касается держателей зарплатных карт, которым банки предлагают наиболее лояльные условия по ипотеке», — рассказала руководитель дирекции перспективных проектов УБРиР Анастасия Перегримова.Согласно исследованию УБРиР, Новосибирск, Тюмень и Казань находятся в первой десятке городов по объему выданных ипотечных кредитов за I полугодие 2017 года, а в Кирове, несмотря на более скромные объемы, выявлен устойчивый спрос на этот продукт, что видно по количеству оформленных кредитов на покупку жилья.По словам А. Перегримовой, отличительная особенность ипотеки УБРиР — высокий уровень сервиса: работа персонального менеджера от подачи заявки до выдачи кредита, индивидуальная оценка финансового состояния каждого клиента, скорость принятия решения (1 день) и скорость оформления кредита (1 визит в банк, если заявка подается через застройщиков и агентства недвижимости, аккредитованные банком).«Условия по ипотеке разных банков похожи, поэтому для клиентов при выборе банка важным критерием становится уровень сервиса как в период получения кредита, так и в процессе его погашения. Поэтому мы постарались сделать удобными для клиентов все эти этапы», — подытожила А. Перегримова.По словам эксперта, за полгода работы УБРиР получил более 10 тыс. обращений на получение ипотечного займа. Из выданных займов 70% приходятся на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости, 20% — рефинансирование займов других банков, менее 10% — кредиты на приобретение жилья на первичном рынке и нецелевые кредиты под залог собственности.Как отметили представители УБРиР, сейчас идет работа над главным трендом — автоматизацией. В апреле этого года клиенты банка получили возможность совершать безналичные расчеты по ипотечным сделкам через счет эскроу. Это специальный счет, который открывается для совершения одной сделки (в основном купли-продажи недвижимости).