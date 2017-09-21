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Полиция Екатеринбурга возбудила три уголовных дела за подделку документов работниками Овощебазы №4

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Сегодня сотрудники полиции Екатеринбурга начали проверку соблюдения миграционного законодательства на территории Овощебазы №4 на улице Завокзальная.



В итоге полицейские доставили в дежурную часть 167 мигрантов, 20 из них привлекли к административной ответственности. Кроме того, возбуждено три уголовных дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».



С понедельника, 18 сентября, полицейские Екатеринбурга проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». За это время они проверили свыше 1 тыс. иностранных граждан, выявили 117 административных правонарушений. Также полицейские возбудили 23 уголовных дела по статьям 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» и 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

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