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В Кушве местные власти отремонтировали дороги только после требования прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Прокуратура Кушвы в ходе проверки установила, что центральные улицы города содержатся в ненадлежащем состоянии.



В частности, дефекты дорожного полотна были зафиксированы на улицах 40 лет Октября (въезд в город), Луначарского от Свободы до Строителей, Первомайская.



«На данных участках зафиксированы дефекты покрытия в виде ям, выбоин глубиной более 5 см., затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По действующему законодательству, ремонт улично-дорожной сети является обязанностью органов местного самоуправления. В связи с этим прокуратура Кушвы внесла представление с требованием устранить нарушения в адрес руководителя Муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы».



В настоящий момент нарушения устранены, ремонт данных участков дорог выполнен.

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