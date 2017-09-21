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В Кушве местные власти отремонтировали дороги только после требования прокуратуры
21 сентябрь 2017 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Прокуратура Кушвы в ходе проверки установила, что центральные улицы города содержатся в ненадлежащем состоянии.
В частности, дефекты дорожного полотна были зафиксированы на улицах 40 лет Октября (въезд в город), Луначарского от Свободы до Строителей, Первомайская.
«На данных участках зафиксированы дефекты покрытия в виде ям, выбоин глубиной более 5 см., затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По действующему законодательству, ремонт улично-дорожной сети является обязанностью органов местного самоуправления. В связи с этим прокуратура Кушвы внесла представление с требованием устранить нарушения в адрес руководителя Муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы».
В настоящий момент нарушения устранены, ремонт данных участков дорог выполнен.
В частности, дефекты дорожного полотна были зафиксированы на улицах 40 лет Октября (въезд в город), Луначарского от Свободы до Строителей, Первомайская.
«На данных участках зафиксированы дефекты покрытия в виде ям, выбоин глубиной более 5 см., затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По действующему законодательству, ремонт улично-дорожной сети является обязанностью органов местного самоуправления. В связи с этим прокуратура Кушвы внесла представление с требованием устранить нарушения в адрес руководителя Муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы».
В настоящий момент нарушения устранены, ремонт данных участков дорог выполнен.
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