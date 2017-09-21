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Объявлена допэмиссия акций УВЗ на 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Единственный акционер АО «НПК «Уралвагонзавод», государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», приняла решение о дополнительной эмиссии 15 млн акций УВЗ.



Согласно сообщению на сайте раскрытия информации, номинальная стоимость каждой акции составит 1 тыс. руб. Разместить акции планируется по закрытой подписке между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и самим «Ростехом». Таким образом, госкорпорация намерена увеличить уставный капитал акционерного общества на 15 млрд руб.



Согласно отчетности АО НПК «Уралвагонзавод», на конец 2016 года уставный капитал компании достигал 57 млрд руб.

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