Новости дня
Объявлена допэмиссия акций УВЗ на 15 млрд рублей
21 сентябрь 2017 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Единственный акционер АО «НПК «Уралвагонзавод», государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», приняла решение о дополнительной эмиссии 15 млн акций УВЗ.
Согласно сообщению на сайте раскрытия информации, номинальная стоимость каждой акции составит 1 тыс. руб. Разместить акции планируется по закрытой подписке между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и самим «Ростехом». Таким образом, госкорпорация намерена увеличить уставный капитал акционерного общества на 15 млрд руб.
Согласно отчетности АО НПК «Уралвагонзавод», на конец 2016 года уставный капитал компании достигал 57 млрд руб.
Согласно сообщению на сайте раскрытия информации, номинальная стоимость каждой акции составит 1 тыс. руб. Разместить акции планируется по закрытой подписке между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и самим «Ростехом». Таким образом, госкорпорация намерена увеличить уставный капитал акционерного общества на 15 млрд руб.
Согласно отчетности АО НПК «Уралвагонзавод», на конец 2016 года уставный капитал компании достигал 57 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «АвтоВАЗ» намерен привлечь до 29,5 млрд рублей через допэмиссию
- Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД почти на 5 млрд рублей
- Зарегистрирована допэмиссия акций ГСК «Югория» почти на 400 млн рублей
- ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод»: появление в числе наших акционеров Росимущества стало следствием завершенной допэмиссии
- Уставный капитал ОАО «НПК «Уралвагонзавод» будет увеличен на 5 млрд. рублей
Loading...