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Официальный курс долл. США вырос на 9 коп., евро снизился на 50 коп.
21 сентябрь 2017 (14:39)
УрБК, Москва, 21.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября. Курс долл. США вырос на 9,52 коп., до 58,22 руб., курс евро снизился на 50,29 коп., до 69,26 руб.
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