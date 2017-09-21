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Подготовка площадки под «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге обойдется бюджету в 21,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге завершился аукцион по выбору генподрядчика для подготовки площадки под строительство центра «Эрмитаж-Урал».



Стартовую цену заказчик, Управление капитального строительства Екатеринбурга, установил в размере 23,3 млн руб. По итогам аукциона победителем стало ООО «Вирра», которое предложило цену в 21,6 млн руб. Если с компанией не получится заключить контракт, то право перейдет второму в очереди ООО «Гражданстройпроект». Источниками финансирования послужат местный и областной бюджеты.



Напомним, муниципалитет планирует разместить «Эрмитаж-Урал» в двух зданиях в центре Екатеринбурга. Комплекс будет состоять из двух объектов — культурно-просветительского центра на улице Вайнера, 11 (площадью 3,8 тыс. кв. м.) и фондохранилища на улице Вайнера, 16 (2,6 тыс. кв. м.).



Как следует из документов госзакупки, для строительства объекта будут снесены одноэтажное кирпичное здание складского назначения, двухэтажное фондохранилище музея изобразительных искусств, а также электрическая подстанция на улице Вайнера.

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