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Екатеринбург остался в топ-10 городов России с самой высокой стоимостью жилья в новостройках

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Екатеринбург остался седьмым в рейтинге 50 крупнейших городов России по стоимости квадратного метра в новостройках в августе 2017 года. Об этом сообщается в исследовании портала Domofond.ru.



Как и годом ранее, первые строки рейтинга заняли Москва, населенные пункты Московской области, Санкт-Петербург, а также города Приволжского федерального округа и Юга России. Москва по-прежнему остается городом с самыми дорогими новостройками: за год средняя стоимость квадратного метра выросла на 1,6% — с 222,9 тыс. руб. в августе 2016 года до 226,4 тыс. руб. в августе 2017 года.



Вторую строку рейтинга занял Санкт-Петербург. В Северной столице средняя цена квадратного метра в новостройках также выросла — до 105 тыс. руб. со 103 тыс. руб. годом ранее.



Замыкает тройку лидеров Сочи, который в августе 2016 года был лишь на 4-м месте. Стоимость квадратного метра жилья в новых домах в столице Олимпийских игр — 2014 составила 82,6 тыс. руб.



В число городов с наиболее высокой средней ценой предложения вошли также Балашиха, Уфа, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург. В уральской столице за год показатель снизился с 71 тыс. руб. до 67,3 тыс. руб. за кв. м.



Замыкают рейтинг преимущественно города Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

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