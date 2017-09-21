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В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда приостановили деятельность точки общественного питания — кафе «Перекресток» по ул. Библиотечной. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Суд привлек юридическое лицо к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению». Ему было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе «Перекресток» на срок 90 суток.



В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель опечатал входные группы кафе, чтобы исключить доступ гостей, на дверях размещены соответствующие надписи. Директору заведения вручили предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

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