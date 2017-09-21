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Заявка на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет представлена в Париже

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21-22 сентября во главе российской делегации продолжит работу по продвижению заявки РФ на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Ожидается, что в Париже Евгений Куйвашев в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом передаст заявочное Досье столицы Урала.



Помимо этого, в ходе визита запланирован ряд переговоров и встреч, в частности, с торговым представителем Российской Федерации во Французской Республике Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям Посольства РФ во Французской Республике Дмитрием Плахотнюком.



Напомним, тема российской конкурсной заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Заявка Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презентована 14 июня 2017 года на 161-ой сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

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