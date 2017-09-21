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Тепло в Свердловской области поступило в 40% жилфонда и 70% объектов соцкультбыта

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. По оперативным данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, к утру 21 сентября централизованным теплоснабжением в регионе обеспечено 40% жилфонда и 70% учреждений социальной сферы. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В области отапливается около 32,2 млн кв. м. жилья и 4 087 учреждений соцкультбыта: 756 школ (71,5%), 1 094 детских сада (65,1%), 743 учреждения здравоохранения (69%), 888 учреждений культуры (75%), 110 интернатов (66%) и 497 других объектов социального назначения.



Полностью тепло включено в 26 муниципальных образованиях, более 80% жилфонда отапливается в 23 муниципалитетах, и от 50 до 80% — в 15 территориях.



«Подача тепла в области началась организованно и идет в полном соответствии с установленными органами местного самоуправления графиками. Ежедневная динамика подключений составляет не менее 10-15%. В силу того, что техническая подготовка к зиме на территориях прошла на достаточно хорошем уровне, каких-либо опасений и рисков, связанных с несвоевременным включением систем теплоснабжения, ни по одной из них на сегодняшний день нет. К 1 октября отопление должно появиться у всех потребителей», — отметил глава регионального минЖКХ Николай Смирнов.

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