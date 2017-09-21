Светлана Фурдуй: ИИС становятся альтернативным инвестиционным инструментом

— Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) является относительно новым инвестиционным инструментом, предназначенным для физических лиц. Возможность открыть ИИС появилась с 1 января 2015 года.По своей сути ИИС — это брокерский счет или счет доверительного управления, открытый инвестором-физическим лицом, то есть счет, который гражданин будет использовать для инвестиций.Сумма, которую гражданин может внести и использовать для инвестирования, не должна превышать 1 млн руб. в год, однако можно открыть счет и на меньшую сумму с возможностью пополнения счета в пределах 1 млн руб. в год. Таким образом, максимальная сумма инвестиций за три года может достигать 3 млн руб. На ИИС вносятся только рубли, то есть нельзя положить на счет валюту или ценные бумаги.Частный инвестор единовременно может иметь только один действующий ИИС. На денежные средства, внесенные на ИИС, можно приобретать акции, облигации, паи паевых инвестиционных фондов, паи иностранных инвестиционных фондов ETF, торгующихся на Московской бирже, иностранную валюту, фьючерсы и опционы.Для того, чтобы открыть ИИС, необходимо обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление брокерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами.— По данным Московской биржи на июнь 2017 года, в УрФО открыто 20,5 тыс. ИИС. Рост относительно конца 2016 года достигает 18%.В топ-5 регионов по количеству открытых ИИС на конец 2016 года входят Свердловская область и Республика Башкортостан, где зарегистрировано 7 163 и 6 285 ИИС соответственно. На девятой и десятой позициях находятся Пермский Край и Челябинская область (6 019 и 5 762 ИИС). Традиционно первые строчки этого неформального рейтинга занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.На мой взгляд, такое количество ИИС является показателем определенной «продвинутости» нашего населения в области инвестиционных продуктов и свидетельствует о достаточно высоком уровне финансовой грамотности населения. Кроме того, подавляющее большинство ИИС (более 80%) находятся в самостоятельном управлении, а это уже говорит об активной жизненной позиции уральских инвесторов, желании самостоятельно принимать инвестиционные решения и нести риски убытков в случае ошибок.— Основным преимуществом ИИС является то, что для его владельца предусмотрены налоговые льготы. Для ИИС существует два вида таких льгот на выбор.Первый — это вычет в размере 13% от вносимых на счет средств из подоходного налога, который гражданин заплатил за текущий год на основном месте работы. Максимальная сумма, не облагаемая налогом, в этом случае не будет превышать 400 тыс. руб. Однако на выходе из ИСС при использовании первого вида льгот инвестор должен будет заплатить подоходный налог с заработанного дохода.Второй — это освобождение от уплаты налога на доходы, полученные от инвестирования через ИИС. Он выплачивается частному инвестору в момент закрытия ИИС.Таким образом, инвестор может вернуть себе до 52 тыс. руб. ежегодно (первый тип льгот) либо не выплачивать налог на доходы физических лиц, полученные от инвестирования средств (второй вид льгот).Важно заметить, что второй тип льгот зависит только ваших знаний в области фондового рынка. Таким образом, если инвестор намеревается преувеличить свои доходы больше, чем на среднюю доходность, то выгодней, конечно, становится второй тип льгот.Кроме того, существует еще одно преимущество ИИС: инвестор не платит подоходный налог на полученный доход от инвестиций в течение срока действия счета, а выплачивает его в момент закрытия ИИС. Это значит, что доход от продажи инструментов инвестирования можно использовать на покупку других инструментов, что является преимуществом в сравнении с обычным брокерским счетом.Однако для того, чтобы инвестор мог воспользоваться налоговыми льготами, его ИИС должен действовать не менее 3-х лет. Если срок меньше, то налоговые льготы предоставляться не будут, а если человек успел ими воспользоваться, но закрыл счет, деньги надо будет вернуть государству.— Точный объем инвестиций, направленный в ИИС, назвать затруднительно, так как это довольно «подвижный» инструмент. Это означает, что инвестор в любое время может пополнить счет, приобрести ценные бумаги, либо закрыть ИИС путем вывода части или всего объема активов.Тем не менее, согласно данным инвестиционных компаний, которые отчитываются перед УрГУ Банка России, по состоянию на 30 июня 2017 года объем инвестиций по договорам ИИС составил 707 млн руб.Если говорить о структуре портфелей по договорам ИИС, 452,5 млн руб. (64%) было направлено в облигации федеральных органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ, 118 млн руб. (17%) — в облигации резидентов, 112 млн руб. (16%) — в акции резидентов, 19 млн руб. (3%) — в денежные средства в рублях.В эти цифры не попадают данные от представителей крупнейших федеральных инвестиционных компаний, офисы которых открыты в уральских городах.— ИИС — это удобный и выгодный инструмент для граждан со средним уровнем дохода, и он будет развиваться с повышением уровня финансовой грамотности наших граждан. Классические банковские депозиты могут терять свою привлекательность из-за снижения ставок, и частные инвесторы все чаще будут интересоваться альтернативными инструментами.Со II квартала 2016 года по II квартал 2017 года количество открытых ИИС в России выросло в 2 раза: со 118,8 тыс. до 236,6 тыс. счетов.Активные ИИС с нарастающим итогом тоже постоянно растут, что отражает постепенное увеличение интереса к данному продукту. В дальнейшем ИИС может быть интересен как способ диверсифицировать личные финансовые активы.Сравнивая ИИС с инвестициями в депозиты, недвижимость, бизнес, образование, конечно, необходимо отметить, что частному инвестору для ведения ИИС нужно обладать определенным уровнем знаний в области фондового рынка. И понимать, что средства ИИС, в отличие от банковского депозита, не страхуются государством. При этом, хотя некоторые небанковские организации-посредники предлагают часть средств с ИИС разместить на депозите, данный вид депозита не подпадает под систему страхования вкладов, потому что он открывается юридическим лицом.Операции на финансовом рынке сопряжены с рисками. Уровень прибыли или убытка — это своеобразная плата за риск, принятый на себя. В любом случае вкладываться стоит в разные финансовые инструменты. Концентрироваться на одном — плохая стратегия.Мы не можем сказать, что ИИС лучше, чем другие финансовые инструменты, но это альтернатива. И мы бы хотели, чтобы частные инвесторы на рынке имели такую альтернативу и пользовались этой возможностью.