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В МЧС заявили о миллиардном ущербе от ложных звонков о минировании

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что экономический ущерб от ложных звонков о минировании может быть оценен более чем в 1 млрд руб. Об этом сообщает «Газета.ру».



«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд руб.», — сказал В.Пучков.



Анонимные звонки о минировании общественных мест начали поступать в крупных городах России с 10 сентября.

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