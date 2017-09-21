Дайджест
В МЧС заявили о миллиардном ущербе от ложных звонков о минировании
21 сентябрь 2017 (11:21)
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что экономический ущерб от ложных звонков о минировании может быть оценен более чем в 1 млрд руб. Об этом сообщает «Газета.ру».
«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд руб.», — сказал В.Пучков.
Анонимные звонки о минировании общественных мест начали поступать в крупных городах России с 10 сентября.
«МЧС России выполняет все необходимые мероприятия в пределах текущего финансирования. Экономический ущерб от ряда этих действий сейчас специалистами подсчитывается. Но значительно больше 1 млрд руб.», — сказал В.Пучков.
Анонимные звонки о минировании общественных мест начали поступать в крупных городах России с 10 сентября.
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