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Студентов в Астрахани оштрафовали за несообщение по «пакету Яровой»

Кировский районный суд Астрахани оштрафовал двух студентов Астраханского медицинского университета в соответствии со ст. 205.6 УК России (несообщение о преступлении) из «пакета Яровой». Об этом сообщает «Интерфакс».



«Оба фигуранта — студенты Астраханского медуниверситета, они общались с воюющими в составе НВФ, в том числе в Сирии, часть из них раньше с ними училась в университете, а потом выехали для участия в «Исламском государстве» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России), — сообщили в управлении ФСБ по региону.



Назначенный судом штраф составил по 80 тыс. руб. каждому. В ведомстве также отметили, что в данный момент суд рассматривает два аналогичных дела.

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