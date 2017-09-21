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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 230 человек
21 сентябрь 2017 (11:20)
В результате землетрясения в Мексике, по последним данным, погибли 230 человек. Об сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы национальной аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте.
По его информации, в том числе в мексиканской столице Мехико погибло 100 человек.
«Количество жертв в Мехико увеличилось до 100. Всего — 230 погибших», — написал он.
По его информации, в том числе в мексиканской столице Мехико погибло 100 человек.
«Количество жертв в Мехико увеличилось до 100. Всего — 230 погибших», — написал он.
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