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Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 230 человек

21 сентябрь 2017 (11:20)

В результате землетрясения в Мексике, по последним данным, погибли 230 человек. Об сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы национальной аварийно-спасательной службы страны Луиса Фелипе Пуэнте.

По его информации, в том числе в мексиканской столице Мехико погибло 100 человек.

«Количество жертв в Мехико увеличилось до 100. Всего — 230 погибших», — написал он.

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